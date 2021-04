Gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Mannheim kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe gestern von 4.45 Uhr bis 10 Uhr mit 24 Einsatzkräften illegale Arbeitnehmerbörsen in den Mannheimer Stadtteilen Jungbusch und Neckarstadt-West. Ziel war es laut Zoll, die Missstände um illegale Arbeitnehmerbörsen, auch „Arbeiterstriche“ genannt, zu bekämpfen und gegen Schwarzarbeit im öffentlichen Raum vorzugehen, aber auch Arbeitsangeboten weit unterhalb des Mindestlohns vorzugehen.

Insgesamt wurden acht Firmenfahrzeuge überprüft, in denen sich 24 Arbeitnehmer aufhielten. Dabei stellten die am Einsatz beteiligten zehn Zoll- und 14 Polizeibeamten fest, dass sich fünf serbische und ukrainischen Staatsangehörige mutmaßlich illegal in Deutschland aufhielten und keine Arbeitserlaubnis besaßen. In einem Fall wies sich ein ukrainischer Staatsangehöriger mit einer bulgarischen Passkopie aus. Gegen die fünf wird ein Verfahren eingeleitet. Über den weiteren Verbleib der fünf Personen entscheidet nun die zuständige Ausländerbehörde.

Auch die Arbeitgeber der Beschuldigten erwarten Verfahren wegen des Verdachts der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung. Insgesamt sind auch zu weiteren angetroffenen Personen Nachprüfungen im Hinblick auf ihre sozialversicherungsrechtlichen Meldungen erforderlich. In zwei Fällen gibt es erste Hinweise auf Scheinselbstständigkeit und bei einem Arbeitgeber wurden Ermittlungen wegen fehlender Meldungen zur Sozialversicherung aufgenommen Die weiteren Ermittlungen dauern an.