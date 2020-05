Die Feuerwehr wurde am Dienstag zu einem Wohnungsbrand in der Gürrichstraße gerufen. Eine Nachbarin hatte eine Rauchentwicklung bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Sie konnte vor Ort mitteilen, dass sich keine Personen mehr in den Räumen aufhalten. Allerdings sei noch ein Hund in der Wohnung. Die Feuerwehrleute drangen mit Atemschutz über eine Leiter durch eine geöffnete Balkontür in die Wohnung ein, um den Hund zu retten und die Ursache der Rauchentwicklung zu bekämpfen. Für den Vierbeiner kam die Hilfe zu spät, er konnte leider nur noch tot aus dem verrauchten Zimmer geborgen werden. Der Brand in der Küche wurde gelöscht und die Wohnung entraucht. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 10.000 Euro.