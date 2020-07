Glimpflich ging die Aktion eines leicht betrunkenen Mannes aus. Er spannte am Samstagabend eine Hängematte zwischen zwei Ampelmasten in der Karlsruher Willy-Brandt-Allee. Ein Zeuge alarmierte das zuständige Polizeirevier. Die Beamten trafen den Mann vor Ort an und forderten ihn dazu auf, die besagte Hängematte wieder abzunehmen. Er kam der Aufforderung unverzüglich nach, so dass keine weiteren Maßnahmen getroffen werden mussten.