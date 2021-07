Ein Ehepaar aus Waldbronn fiel am Mittwoch gegen 12 Uhr Trickbetrügern zum Opfer. Die Diebesbande wendete den sogenannten „“Falscher Polizeibeamter„ Trick erfolgreich an und ergaunerten so 10.000 Euro. Mit einer wilden Räuberpistole gaben sich die Anrufer als vermeintliche Tennispartnerin beziehungsweise Polizeibeamter und Staatsanwalt aus. Mit geschickter Gesprächsführung konnten sie bei dem Ehepaar den Anschein erwecken, dass die Tennispartnerin der Frau in einen schlimmen Verkehrsunfall verwickelt war. Die Rentner sagte daraufhin ihre finanzielle Unterstützung zu und machte sich auf den Weg zu seiner Hausbank. Die Geldübergabe fand dann unmittelbar danach im Bereich des Amtsgerichts Karlsruhe statt. Der Geldabholer war circa 160 cm groß, etwas untersetzt und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er hatte graues, mittellanges Haar und war zwischen 50 - 60 Jahre alt. Der Mann trug eine Hausmeisterkleidung und sprach akzentfreies Deutsch.