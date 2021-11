Ein Verkehrsteilnehmer informierte die Polizei am Mittwoch gegen 18 Uhr über einen auf der Südtangente, nahe der Ausfahrt Entenfang, in Fahrtrichtung Pfalz liegenden großen Stein. Wenige Minuten später teilte ein weiterer Autofahrer mit, dort über einen Betonklotz gefahren zu sein. Die anrückende Streife konnte den besagten Gegenstand jedoch nicht ausfindig machen. Ein Verursacher ist zum derzeitigen Ermittlungsstand ebenfalls nicht bekannt. Deshalb bittet die Polizei Geschädigte oder Zeugen sich mit dem Polizeirevier Südweststadt unter 0721 666 3411 in Verbindung zu setzen.