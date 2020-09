Lebensgefährliche Verletzungen hat am Mittwoch ein 60-jähriger Arbeiter in Karlsruhe-Neureut erlitten, der mehrere Meter in die Tiefe gestürzt ist.

Wie die Polizei mitteilte, führte der 60-Jährige kurz nach 13 Uhr Arbeiten am Zwischenboden eines Gebäudes in der Vogtstraße durch. Dabei verlor er das Gleichgewicht – und stürzte mit dem Kopf voran auf den Boden.

Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.