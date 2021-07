Bereits am Freitagmittag setzten sich Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehren aus Knielingen und Neureut unter Leitung der Berufsfeuerwehr in das Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz mit insgesamt fünf Fahrzeugen mit 20 Einsatzkräften in Bewegung. Ziel war zunächst Dörth im Rhein-Hunsrück-Kreis. Nach einer Übernachtung in einer Turnhalle und Verpflegung wurden die Kräfte am Samstag einem Einsatzabschnitt in Sinzig m vom Hochwasser stark betroffenen Landkreis Ahrweiler zugeordnet. Dort waren die Einheiten zunächst damit beschäftigt, mit einer Hochleistungspumpe, mit der bis zu 8000 Liter Wasser pro Minute über eine Strecke von bis zu 1,8 Kilometern gefördert werden können, und weiteren kleineren Pumpen Kellerräume eines Schulzentrums leer zu pumpen. Grundsätzlich berichten die Karlsruher Feuerwehrleute von katastrophalen Zuständen der Infrastruktur, einer sehr betroffenen Bevölkerung und sehr stark belasteten örtlichen Einsatzkräften, so die Karlsruher Feuerwehr in einer Mitteilung.