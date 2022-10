Rechts neben dem Haupteingang des Gasthauses und Restaurants „Zum Bahnhof“ gab es bis zu diesem Sommer nur eine weiße Wand. „Diese leere Fläche gefiel mir überhaupt nicht“, erzählte jetzt Marie-Helen Egenberger, die seit Anfang der 1980er Jahre Wirtin des Gasthauses ist.

„Deshalb bat ich Karl Roland Ziellenbach, die weiße Wand zu bemalen, die Auswahl des Motivs sei sein Problem“, ergänzt die langjährige Gastronomin. Also machte sich der Künstler, der früher malte, Lithografien schuf und zeichnete, daran, die ihm gestellte Aufgabe zu lösen. Dies gelang ihm auch, noch dazu quasi mit Links. Was sich im Grunde so einfach anhörte, war für Ziellenbach, der früher im alten Bahnhofsgebäude von Jockgrim lebte und sein Atelier hatte, ein tatsächlich schwerer Auftrag, dem eine längere Geschichte vorausgeht.

Der Künstler, der bis zu einem einschneidenden Schicksalsschlag Kleinkunst-Veranstaltungen und Abend-füllende Varieté-Shows organisierte und selbst als Gastronom tätig war, hatte am 1. Juni 2011 einen schweren Schlaganfall. Seit diesem Tag ist der Rechtshänder halbseitig gelähmt. „Ich konnte lange gar nichts alleine machen.“ Zum Glück traf er auf eine tolle, aus Russland stammende Physiotherapeutin. „Nur durch das harte, ein Jahr dauernde Training mit ihr kam ich wieder aus dem Rollstuhl heraus und kann heute mit Hilfe eines Gehstocks so ungefähr zehn Meter allein gehen“, beschreibt der Lebenskünstler seine Schritte zurück ins Leben.

Da seine rechte Hand gelähmt blieb, begann er, seine linke Hand zu trainieren und malt mittlerweile mit ihr kleine Aquarelle. Vor sechs Jahren kehrte er wieder nach Jockgrim zurück und fand sein neues, dauerhaftes Zuhause in einem Zimmer im Gasthaus „Zum Bahnhof.“ Deshalb wollte er, auch als Dank an die Wirtsfamilie, die ihn unterstützt, wenn er Hilfe braucht, den Wunsch von Marie-Helen Egenberger gerne erfüllen. „Klar, ein Wandbild, noch dazu draußen, das war schon eine andere Aufgabe“, erklärt er schmunzelnd. Ich suchte nach einem Motiv aus Jockgrim, das jeder kennt, das fröhlich stimmt und Mut macht.“ Und da das Bild ja etwas Besonderes werden sollte, „schließlich können Gäste des Restaurants im Sommer jetzt einen Tisch mit Seeblick wählen, entschied ich mich für eine Szene am Jockgrimer Baggersee mit dem Hinterstädtel im Hintergrund.“

Corina Wagner, Mitinhaberin des Restaurants, und ihr Ehemann Alexander besorgten und finanzierten die Farben und Pinsel, die Karl Ziellenbach ausgewählt hatte. „Ich entschied mich für Acrylfarben mit einem hohen Pigmentanteil, damit das Gemälde nicht so schnell verblasst.“ Um bis über Kopfhöhe malen und den Schriftzug anbringen zu können, baute Alexander Wagner ein Podest für den Maler und assistierte ihm bei Bedarf. So wurde der Pinselstiel immer wieder mit Hilfe von Klebeband verlängert.

„Es war ganz schön heiß, als ich malte, deshalb trocknete die Farbe richtig schnell“, erzählt der Künstler von seinem tagelangen Einsatz. Er habe regelmäßig Zuschauer und genaue Beobachter gehabt, der ein oder andere kommentierte das Motiv und hielt ein Schwätzchen mit ihm.