Minfeld. Mit Karl Groß, der am vergangenen Montag im Alter von 87 Jahren verstorben ist, verliert Minfeld einen bekannten und engagierten Bürger.

Groß, 1934 geboren, ist nicht nur als innovativer Landwirt bekannt, der schon 1985 auf den Schossberghof aussiedelte. Früh erwies er sich als kreativer Kopf in der Ausrichtung seines landwirtschaftlichen Betriebes, ging stets neue Wege und übernahm auch Aufgaben in berufsständischen Organisationen.

Seine Leidenschaft gehörte auch zwei Hobbys. Zum einen dem Fußball als Anhänger des Minfelder Sportvereins, dessen Spiele er auch nach seiner aktiven Zeit regelmäßig bis zum Schluss besuchte. Und nicht zu vergessen seine große Liebe zum Chorgesang. Für seine mehr als 60-jährige Sängertätigkeit wurde er mit den höchsten Ehrungen des Deutschen Chorverbandes bedacht.

Karl Groß war nicht nur Sänger in den Chören des Männer- und Frauenchores Minfeld, sondern übernahm auch Verantwortung in der Führung des ältesten Minfelder Vereins. So war er zehn Jahre lang stellvertretender Vorsitzender. Weitere zwölf Jahre leitete er als Vorsitzender die Geschicke des MGV. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie besuchte er, der Ehrenvorsitzender war, gerne die Singstunden und wünschte sich immer wieder, dass auch jüngere Sängerinnen und Sänger den Chor unterstützen sollten. Wenn man ihn traf, wusste er viele Anekdoten aus dem dörflichen Leben zu erzählen, die er gerne noch aufschreiben wollte, damit sie nicht vergessen werden.

Auf dem Friedhof seiner Heimatgemeinde wird Karl Groß am Montag, 4. April, 14 Uhr beerdigt.