Ein Plus von rund 37.600 Euro verbucht die Karl-Gregor-Stiftung Ende des Jahres 2021. Das wurde jetzt bei der Prüfung des Jahresabschlusses bekannt. Die Stiftung, die über Grundstücke und Gebäude verfügt, hat ein Vermögen von rund 1,4 Millionen Euro. Unter anderem gehört das Gebäude Ecke Zeppelin-/August-Keiler-Straße der Stiftung (ehemals Sportstudio Kuhn). In diesem bietet der Internationale Bund (IB) Deutschkurse an. Stiftungszweck ist die Hilfe für bedürftige Kinder. Weiter gibt es eine Wohnung in Speyer und in Germersheim das Gelände und das Gebäude der Kindertagesstätte Regenbogen. Die Stadt verwaltet das Vermögen der unselbstständigen Stiftung.