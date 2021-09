Beim ersten See-you-Festival am See mit Tanzdarbietungen, Live-Musik und DJs war am Wochenende für jeden Musikgeschmack etwas geboten. Die Ortsgemeinde Rülzheim und der Tanzsportclub (TSC) Royal hatten auf drei Bühnen, an drei Tagen, über 300 große und kleine Künstlerinnen und Künstler aus allen TSC-Gruppierungen zur Festival-Vorstellung eingeladen. Am Freitag, Samstag und Sonntag Abend sorgten Showtanzgruppen, Live-Music-Acts sowie DJs für spätsommerliche Partylaune auf dem Freigelände des Strandbads. Der Sonntag war Kindern und Familien vorbehalten und zugleich ein ganz besonderer, letzter Badetag. Den ganzen Tag gab es Spiel und Spaß auf dem gesamten Gelände mit vielen Attraktionen und der großen Sommer-Festival-Show der Kinder- und Jugendgruppen des TSC.