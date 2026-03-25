Der Geschäftsbericht über das Rekordjahr 2025 liegt vor. Und es geht gut weiter. Von einem Messeauftritt erhofft sich der Kardex-Produktionsleiter weitere Neuaufträge.

Nach zögerlichem Anlauf zu Jahresbeginn hat der Auftragseingang im Kardex-Werk Bellheim inzwischen wie erwartet das Vorjahresniveau erreicht. Das sagte Produktions- und Standortleiter Reinhardt Neddermeyer auf Anfrage der RHEINPFALZ. In anderen Geschäftsbereichen von Kardex sei es eher durchwachsen angelaufen. Etwas zugelegt habe in Bellheim auch die Personalzahl von rund 500, wobei es mit Azubis und Leiharbeitern sogar etwa 600 wären. Gesucht würden aber weiterhin Leute, zum Beispiel für die Montage, Stanzer und Schweißer.

Neue Maschine läuft

Am Kardex-Standort mit über 75-jähriger Tradition werden seit Jahren Millionenbeträge investiert: unter anderem in eine neue, inzwischen fertige Versand- und Lagerhalle sowie in ein in Bau befindliches neues Verwaltungsgebäude. In Betrieb genommen worden sei inzwischen eine neue Stanzmaschine, nach früheren Angaben eine Drei-Millionen-Euro-Investition. In Kürze soll sie im Drei-Schicht-Betrieb laufen, sagte Neddermeyer. Er verweist auf die Ende März in Stuttgart stattfindende Messe Logimat, bei der Kardex mit etlichen Neuerungen am Start sei, weshalb er sich davon zusätzliche Nachfrageimpulse erhoffe.

Teile intelligenter Lagersysteme werden versandfertig gemacht. Archivfoto: Michael Gottschalk Moderne Lagerhallen (links) grenzen unmittelbar an die über 100 Jahre alten historischen Gebäude (rechts) des Unternehmens. Archivfoto: Michael Gottschalk Investiert wurde auch in eine neue kombinierte Versand- und Lagerhalle. Archivfoto: Nadine Heiliger /oho Blick in die neue kombinierte Versand- und Lagerhalle. Archivfoto: Nadine Heiliger /oho Aktuell wird in den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes (re.) investiert. Was mit dem Alten (li.) geschieht, ist noch unklar. Archivfoto: Michael Gottschalk Eines der intelligenten Kardex-Lagersysteme, die es in unterschiedlichen Größen gibt. Archivfoto: van Foto 1 von 6

In Bellheim steht das größte Produktionswerk der Kardex AG. Das Schweizer Unternehmen mit Sitz in Zürich zählt sich weltweit zu den führenden Herstellern von intelligenten Lagersystemen. Seit wenigen Tagen liegt nun dessen Bericht für das Geschäftsjahr 2025 vor, der ein Rekordergebnis ausweist. Demnach ist der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 auf 599,2 Millionen Euro geklettert, und habe so 26 Prozent über dem Vorjahresniveau (475,5 Millionen Euro) gelegen. Zugleich habe sich der Umsatz um 7,5 Prozent auf 850,4 Millionen Euro erhöht, „vorwiegend getrieben durch standardisierte Systeme“. Obwohl nach Unternehmensangaben erheblich investiert wurde, lag der operative Gewinn vor Abzug von Zinsen und Steuern (EBIT) mit 101,2 Millionen erstmals im dreistelligen Millionenbereich; 2024 waren es noch 98,4 Millionen Euro. Gestiegen sei auch die Zahl der Beschäftigten in weltweit über 30 Ländern: und zwar von 2680 (Ende 2024) auf 2960 (Ende 2025).

Ziel: beschleunigte Wachstum

Kardex habe die Weichen für ein beschleunigtes Wachstum im Jahr 2025 gestellt und verfolgt laut Geschäftsbericht „neue mittelfristige Finanzziele“. 2025 sei jedoch von erheblicher Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen globalen Handelsbedingungen und Zölle sowie deren Folgen geprägt gewesen. Trotz dieser höheren Marktschwankungen, insbesondere im dritten Quartal, sei die Nachfrage nach den Intralogistiklösungen von Kardex in den meisten Branchen und Regionen stark geblieben. Während Europa die Erwartungen übertroffen habe, sei die Nachfrage in den USA hinter den Prognosen zurückgeblieben, und in Asien sei sie nahezu stagniert. Die Entscheidungsprozesse hätten sich im Sommer verlangsamt, aber im vierten Quartal wieder verbessert.

Der Umsatzmix zwischen automatisierten Produkten und standardisierten Systemen war der Hauptgrund für die leicht gesunkene Bruttogewinnmarge von 34,1 Prozent (2024: 35,0 Prozent), heißt es im Geschäftsbericht. Die Betriebskosten stiegen um 5,8 Prozent auf 188,7 Millionen Euro, vor allem aufgrund deutlich höherer Vertriebs- und Marketingausgaben sowie gestiegener Kosten für Forschung und Entwicklung sowie Digitalisierung.

Zukauf beeinflusst Ergebnis

Beeinflusst worden sei das Finanzergebnis durch den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Rocket Solution mit Sitz in Wächtersbach bei Frankfurt/Main . „Aufgrund der bilanziellen Behandlung der Akquisition wurden die von Kardex seit 2021 zur Finanzierung des Startups gewährten Darlehen vollständig abgeschrieben“, heißt es im Geschäftsbericht. Durch diesen einmaligen, nicht zahlungswirksamen Effekt von rund 39 Millionen Euro sei der Periodenüberschuss auf 41,8 Millionen Euro (2024: 80,8 Millionen Euro) gesunken.

Mit der Übernahme von Rocket Solution als vierte Geschäftseinheit sei das Lösungsportfolio für leichte Konsumgüter von Kardex erweitert worden. Kardex ist in die beiden Segmente standardisierte Systeme und automatisierte Produkte unterteilt. Letztere besteht aus der Geschäftseinheit Kardex Remstar, zu der das Werk in Bellheim gehört. Kardex Mlog, Kardex AS Solutions und Rocket Solution bilden das Segment standardisierte Systeme. Kardex nutzt nach eigenen Angaben verstärkt Vertriebssynergien zwischen den Geschäftsbereichen und „erwartet in den kommenden Jahren weitere erhebliche Wachstumschancen“.

Nicht zuletzt unter Berücksichtigung „der schuldenfreien Bilanz des Unternehmens“, wird der Verwaltungsrat der Hauptversammlung am 30. April erneut eine Dividende von sechs Schweizer Franken, umgerechnet etwa 6,60 Euro vorschlagen, heißt es im Geschäftsbericht.