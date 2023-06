Zum Wein- und Musikfest lädt der Cäcilienverein Zeiskam am Samstag, 24. Juni, ab 18.30 Uhr und am Sonntag, 25. Juni, ab 11.30 Uhr, in den historischen Pfarrhof ein. Musikkapellen sorgen mit klassischer Blasmusik, Schlagern, Filmmusik und Welthits für Unterhaltung: Am Samstag spielen der Musikverein Jockgrim (18.30 Uhr) und die Roten Husaren Rülzheim (21 Uhr) auf. Die Lingenfelder Dorfmusikanten eröffnen am Sonntag um 11.30 Uhr das Musikprogramm. Danach folgen die Kolpingskapelle Herxheim (14 Uhr) und der Musikverein Rülzheim (19 Uhr). Neben einem Speiseangebot gibt es in der Zehntscheune eine Cafeteria. Wegen des Festes wird an beiden Festtagen der Bereich zwischen der katholischen Kirche Richtung Pfarrhof und der Ecke Kron-/Raiffeisenstraße aus Sicherheitsgründen gesperrt. Anlieger können den Bereich passieren. Der Verein bittet Bürger, ihre Häuser während der Festtage zu beflaggen.