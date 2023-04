„Es ist einfach ein tolles Erlebnis und eine unvergessliche Erfahrung“, berichtet Heike Offenbacher über die gemeinsame Teilnahme mit ihrem Lebensgefährten Rüdiger Klein an der Spielshow „Die perfekte Minute“. Während der Aufzeichnungen am 22. März mussten sie sich in verschiedenen Geschicklichkeitsspielen gegen das gegnerische Team beweisen. Wie das ausgeht, dürfen die beiden natürlich nicht verraten.

Besonderen Eindruck hinterließ Moderatorin Ulla Kock am Brink. „Sie ist sehr natürlich und sympathisch, genau wie der Rest des Teams“ schwärmt Heike Offenbacher „wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt“.

Nach der Teilnahme an den Spielshows „Mein Mann kann“ im Januar und der aktuellen Teilnahme bei „Die perfekte Minute“, sind die beiden „ein bisschen auf den Geschmack gekommen“ und werden sich auch „in der Zukunft über andere Shows informieren“, berichten sie.

Bei der SAT 1- Show müssen sich die Kandidaten in 10 verschiedenen Geschicklichkeitsspielen, die jeweils 60 Sekunden andauern, beweisen. Ob Heike Offenbacher und Rüdiger Klein es geschafft haben die 10. Gewinnstufe und somit den Höchstgewinn von 250.000 Euro zu erreichen, ist am Montag um 19 Uhr auf Sat 1 zu sehen.