Auch in diesem Jahr sind in 29 Geschäften und im Historischen Rathaus der Stadt Kandel die Lösungsbuchstaben für das Weihnachtsrätsel des Vereins für Handel und Gewerbe versteckt. Die Buchstaben werden so platziert, dass sie auch ohne Zutritt der Geschäftsräume gefunden werden können.

Für alle die, denen derzeit eher nicht der Sinn nach Kontakt oder geschäftigem Treiben steht, besteht erstmals die Möglichkeit auch virtuell am Weihnachtsrätsel teilzunehmen. Da 30 Buchstaben versteckt wurden, startete der Virtuelle Adventskalender bereits am 25. November. Wenn sich auf der VHG-Homepage oder bei Facebook und Instagram täglich ein Türchen öffnet, verbergen sich dort Beiträge der Geschäftswelt. Ganz nebenbei ist hier auch der jeweilige Buchstabe des Geschäftes versteckt.

Die Lösungskarten zum Suchspiel gibt es in den teilnehmenden Geschäften, der Geschäftsstelle des VHG, den Banken und im Rathaus, sowie als Download auf der Homepage. Die ausgefüllten Karten können im Weihnachtspostamt auf dem Plätzel eingeworfen werden. Aber auch einsenden an den VHG ist möglich, Einsendeschluss ist am 27. Dezember.

Den Gewinnern winken VHG-Gutscheine im Gesamtwert von 1000 Euro.Weitere Informationen und Teilnahmekarten online unter: www.vhg-kandel.de/adventskalender oder Facebook: Geschäftswelt Kandel und Instagram: vhgkandel