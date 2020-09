Kein Rathaussturm am 11. November 2020 und keine Prunksitzungen Anfang 2021. Dafür soll es ein kleines digitales Angebot geben. Das hat die Bienwald-Karnevalsgesellschaft bei einer Vorstandssitzung entschieden. Allerdings ist für 2021 zwischen Pfingsten und Sommerferien ein mehrtägiges Sommerspektakel der Narren im Freien geplant. „Da wollen wir was sehr Großes angehen“, kündigt Bikage-Präsident Markus Jäger-Hott an.

