Mit mehreren Fahrzeugen rückte die Verbandsgemeindefeuerwehr am Freitagnachmittag aus, weil in der Mittleren Ortsstraße ein Zimmerbrand gemeldet worden war. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen Kaminbrand, durch den das Obergeschoss verraucht wurde. Verletzt wurde niemand. Der Brand hatte sich der Feuerwehr zufolge auf die Dämmung in einer Leichtbauwand übertragen. Diese wurde aufgebrochen und gelöscht. Der Einsatz, der gegen 16.50 begonnen hatte, war um 18.15 Uhr beendet.