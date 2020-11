In Hagenbach kam es am Samstagnachmittag zum Brand in einem Einfamilienhaus. Der Bewohner hatte Feuer in seinem Kamin entfacht, worauf es nach kurzer Zeit zum Kaminbrand kam. Die Bewohner konnten selbstständig das Haus verlassen, die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt, im Kaminzimmer kam es zu Beschädigungen der Wände.