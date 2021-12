Der Kulturkreis wird weiterhin von Martin Kalesse geleitet. Bei der Jahreshauptversammlung konnte der Vorsitzende den Kulturkreis darüber informieren, dass für verschiedene Vereine und Gruppen Container zu Lagerzwecken an der Kläranlage aufgestellt wurden. Die hierzu benötigte Fläche wurde von der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt. Für die Flutopfer im Ahrtal hat der Kulturkreis 200 Euro gespendet. Der Museumsverein plant am 14. und 15. Mai 2022 am Kirchplatz ein Korbmacherfest.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Martin Kalesse, 2. Vorsitzender: Dennis Burk, Kassenwartin: Sandra Felder, Schriftführerin: Marianne Stein, Beisitzer: Axel Wünschel, Verena Burk und Roland Bellaire, Kassenprüfer: Dietmar Nacke und Horst Burk.