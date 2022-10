Wo ein Friseursalon war, ist jetzt eine Versicherungsagentur: Kadir Yalzin hat in der Konrad-Adenauer-Straße 18 eine Geschäftsstelle der Allianz eröffnet. „Wir bieten die ganze Produktpalette, von Kfz- bis Personenversicherungen“, sagt der 30-jährige Versicherungskaufmann, der eine Mitarbeiterin und einen Azubi beschäftigt. Seine Ausbildung hat er bei der Axa gemacht und bis vor Kurzem eine Niederlassung des Unternehmens in Sondernheim geführt. Diese wird von Kollegen weiterbetreut. In Germersheim übernimmt Yalzin den Kundenstamm von Britta Braun, die nach 20 Jahren in der Allianz-Bürogemeinschaft in der Königsstraße aufhört. Den dortigen Standort führt Martin Dehof weiter.

Kadir Yalzin ist auch im Fußball in der Region kein Unbekannter. In der Jugend stand er beim 1. FC Kaiserslautern im Tor, wurde U21-Nationalspieler und Profi in der Türkei, spielte beim FC Homburg, dem TuS Koblenz und zuletzt beim SV Rülzheim. Zum Saisonende im Juni hat er seine Fußball-Karriere mit einem lachenden und einem weinenden Auge beendet. „Ich fühl mich befreit“, sagt er einige Monate später. Er habe jetzt mehr Zeit für sein Kerngeschäft, die Versicherungsbranche.

Info



Allianz-Niederlassung, Konrad-Adenauer-Straße 18, Germersheim. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr. Montag, Dienstag und Donnerstag auch 14 bis 17 Uhr sowie Termine nach Vereinbarung.