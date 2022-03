Wir leben noch lange nicht in einer gleichberechtigten Welt. Daran erinnert die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Germersheim, Lisa-Marie Trog, anlässlich des Weltfrauentags in der kommenden Woche. Ein Beispiel sei der Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention. Dieses Abkommen soll Frauen schützen. „Ein Austritt zeigt deutlich, welche Länder bewusst die Gleichstellung von Mann und Frau verhindern. Folgt nun auch Polen ist das ein Armutszeugnis“, so Trog. Allerdings gebe es auch positive Veränderungen, wie die geplante Streichung des Paragrafen 219a aus dem Strafgesetzbuch. Dann machen sich Ärzte nicht mehr strafbar, wenn sie über die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs informieren.

Doch am 8. März wird auch etwas gefeiert: Dann verteilen die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, Lisa-Marie Trog, und die Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Rülzheim, Yvonne Klein, Wundertüten an Frauen in Rülzheim. Außerdem gibt es Kabarett in Kandel: Ab 19 Uhr bietet Juliane Braun „Sinn und Sinnlichkeit 50+“ im Kukuk. Tickets gibt es unter www.kukuk.kandel.de. Der Abend ist die Abschiedsveranstaltung der Kandeler Frauenbeauftragten Melanie Löhle, die ihre Funktion nach zehn Jahren aufgibt.

Weiter geht es mit drei gemeinsamen Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten der Kreise Germersheim, Südliche Weinstraße und der Stadt Landau: „Let’s talk about money! Wohin mit meinem Geld?“ am 15. März., „Römerschifffahrt“ am 22. April und „Überzeugen auf der politischen Bühne – Kommunikationstraining für politische Akteurinnen“ am 10. Mai. Das Thema „Transidentität“ steht am 16. Mai auf dem Programm. Die siebte und letzte Veranstaltung der Reihe findet am 1. Juni statt mit dem Titel „Marke ICH“.

Infos gibt es unter www.kreis-germersheim.de/gleichstellung.