Die Bauarbeiten an der K31 zwischen Lingenfeld und Schwegenheim sind abgeschlossen, teilt der Landesbetrieb Mobilität Speyer mit. Die Strecke wird am Samstag, 5. Oktober, wieder für den Verkehr frei gegeben. Die Bauarbeiten, die in fünf Bauabschnitten umgesetzt wurden, seien wie geplant fertiggestellt worden.