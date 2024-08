Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es nach Polizeiangaben am späten Samstagnachmittag auf der K31 bei Lingenfeld gekommen. Laut Mitteilung wollte ein 49 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der aus Richtung Germersheim kam, nach links an der Abfahrt Lingenfeld-Süd auf die B9 auffahren. Dabei übersah er den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Fords, heißt es im Polizeibericht. Beim Zusammenstoß erlitten beide Fahrer nicht unerhebliche Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn noch gereinigt werden, bevor sie für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.