Der Landkreis Germersheim bekommt rund 368.000 Euro für die Fahrbahnerneuerung der Kreisstraße 31 zwischen der B9 und Lingenfeld. Darüber informierte das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium. „Wir wollen gut ausgebaute und sichere Straßen für die Region“, wird Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) in einer Mitteilung zitiert. Sie kündigte an, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) den förmlichen Bewilligungsbescheid in den nächsten Tagen versenden werde. Der Ausbau der K31 erfolgt auf einem Abschnitt von rund 1,3 Kilometer. Bei der K31 handelt es sich nach Angaben des Ministeriums um eine wichtige Verbindungsstraße, die täglich von mehr als 4400 Fahrzeugen genutzt wird. „Die Sanierung der Straße wird den Verkehr sicherer und die Straße leistungsfähiger machen“, sagt Schmitt.