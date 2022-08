Die Erneuerungsarbeiten an der K 15 sind abgeschlossen, der Verkehr läuft wieder normal. Und nun können auch die Ausbauarbeiten an den Radwegen fortgesetzt werden.

Deren Zustand hatte Leserin Traude Löwer in einer Zuschrift beanstandet und sich damit auch an Landrat Fritz Brechtel gewandt. Wie aus seiner Antwort an Traude Löwer hervorgeht, liegt die Unterbrechung der Arbeiten auch an der derzeit extremen Trockenheit, „welche eine Verdichtung des Wegebaumaterials zur jetzigen Zeit nahezu unmöglich macht“. Eigentlich sollten die Wegebauarbeiten längst abgeschlossen sein, informiert der Landrat und bittet um Verständnis für die Verzögerung. „Nach Ende der Baumaßnahme werden in den sanierten Bereichen wieder gut mit dem Fahrrad befahrbare Waldwege zur Verfügung stehen, die auch wieder viele Jahre problemlos genutzt werden können“, heißt es in seinem Antwortschreiben. Darin wird aber auch versichert, dass das Forstamt Bienwald bei künftigen Baumaßnahmen eine entsprechende Umleitung für die Radfahrer vor Ort ausschildern werde. Darauf weise auch der Tourismusverein des Landkreises auf seiner Webseite hin. Die Absprachen zwischen Forstamt und Landkreis würden künftig noch enger sein, weil beiden die Naherholung der Bevölkerung und damit auch der Radtouristen sehr am Herzen liege. Deutlich über den forstlichen Bedarf hinaus würden die Wege regelmäßig durch das Forstamt gemulcht und offengehalten. „Dies erfolgt auf sehr großer Fläche allein im Rahmen des forstlichen Budgets“, schreibt der Landrat. Bei Rückfragen stehe auch der für die touristische Nutzung der Wege zuständige Mitarbeiter Jens Weinand (07274 53-207) zur Verfügung. An ihn könne man sich ebenso wenden wie an das Forstamt Bienwald, wenn man Radtouren plane und Fragen zur Befahrbarkeit von Waldwegen habe.