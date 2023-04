Die Arbeiten zur Erneuerung der Erlenbachbrücke zwischen Winden und Steinweiler beginnen am Montag, 8. Mai und dauern voraussichtlich sechs Monate. Dazu wird die K12 laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) an der Brücke zwischen der Straße „Nachtweide“ und der Zufahrt zum Spargel- und Obsthof Gensheimer (Zufahrt über Steinweiler während der Bauzeit möglich) komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die L548 in Richtung Minderslachen auf die L542 und weiter auf die L554 nach Steinweiler; von Steinweiler kommend erfolgt die Verkehrsführung zunächst über die L554 und L542 nach Minderslachen und dann weiter auf die L548 nach Winden. Informationen zur Verkehrsführung sind auch im Mobilitätsatlas unter verkehr.rlp.de zu finden. Die 1960 erbaute Brücke war laut LBM aufgrund der Schäden und der gestiegenen Anforderungen an heutige Brückenbauwerke nicht mehr wirtschaftlich zu erhalten, weshalb sie durch einen Neubau ersetzt werden muss. Die Auftragssumme liege bei rund 525.000 Euro. Die Kosten trage der Kreis Germersheim. Das Land fördere das Projekt mit 75 Prozent.