„Die Kunst erscheint in diesen Krisentagen den meisten Menschen höchstwahrscheinlich eher nicht ,systemrelevant’ zu sein – trotzdem möchte ich versuchen, auf diesem Umwege einen Beitrag für die großartige Leistung und den unermüdlichen Arbeitseinsatz der zahlreichen Pflegekräfte und des Krankenhauspersonals beizusteuern. Ich ziehe meinen Hut vor deren Courage und möchte auf diese Weise versuchen, den HelferInnen eine Art Anerkennungs-50er zukommen zu lassen“, sagt der Wörther Künstler Andreas Hella.

Jede Woche wird er auf Facebook und in seinem Schaufenster in der Ottstraße 8 in Wörth bis zu deren Verkauf zehn Zeichnungen aus den vergangenen Jahren platzieren, die sehr vergünstigt zum „Spenden-Preis“ von 50 Euro angeboten werden. Er möchte mit dieser Aktion alle Bürger ansprechen, die die Leistung dieser sozial engagierten Menschen honorieren wollen.

Der Ablauf gestaltet sich folgendermaßen: Der Käufer bezahlt den genannten Betrag mit dem Verwendungszweck „Anerkennungspauschale“ sowie dem Titel der gewünschten Arbeit auf das Spenden-Konto:. Es wäre hilfreich, wenn der entsprechende Wunsch per Telefon (07271 79591) oder E-Mail (kuenstler@atelier-hella.de) durchgegeben wird, da die entsprechende Zeichnung dann aus dem Angebot herausgenommen und eine neue platziert werden kann. Der Erlös der gesamten Aktion wird am Ende – oder, je nach Echo, auch bereits in zwei bis drei Wochen – an das Pflegepersonal der ansässigen Heime oder des nächsten Krankenhauses verteilt.

Neue Zeichnungen im Angebot

Hellas Benefiz-Aktion ist bereits angelaufen und neue Zeichnungen sind im Angebot. Sechs Arbeiten haben in Wörth neue Besitzer gefunden. „Da ist noch Luft nach oben“, meint der Künstler. Zudem hat sich ein Kunstsammler bei ihm gemeldet mit der Meinung: „Das ist eine wunderbare Idee – da muss man etwas machen und die Sache unterstützen. Abends klatschen allein reicht nicht aus. Lassen Sie mir mal zwanzig Arbeiten aus Ihrem Repertoire zukommen, von denen Sie denken, dass sie zu mir passen.“

Spendenkonto

Andreas Hella, IBAN: DE83 5486 2500 0007 2207 66 (VR Bank Südpfalz), Verwendungszweck: „Anerkennungsspende“ sowie Titel der gewünschten Arbeit.