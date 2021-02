Um anderen in Not zu helfen und selbst während Corona etwas im Gedächtnis zu bleiben hat der Wörther Künstler Andreas Hella eine Spendenaktion gestartet. Der Künstler „verschenkt“ seine so entstandenen Werke zu einem „unter normalen Umständen ungewöhnlich günstigen Preis, die so eingegangenen Beträge gehen als Reinerlös (abzüglich der Mehrwertsteuer) an eine Hilfsorganisation, die sich um die Notlage der Obdachlosen kümmert“, erläutert Hella. Ausgesucht für diese Zuwendungen wurde die „Soziale Anlaufstelle Speyer- SAS“ – eine Organisation, die vollständig ehrenamtlich funktioniert und sich dem Grundgedanken widmet, dass Armut jeden und jederzeit treffen kann. Der Künstler werde in den kommenden Tagen 1172 Euro auf das SAS-Konto (IBAN: DE20 545 500 100 000 001 586 und dem Vermerk Verwahrkonto 3794007/SAS) überweisen. Einige Bilder wurden inzwischen verkauft. Hella möchte die Arbeit an dem Projekt zumindest noch solange fortsetzen, wie es die Temperaturen erforderlich machen.