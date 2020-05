Der Wörther Künstler Andreas Hella hat eine Spende in Höhe von 1450 Euro an den Einrichtungsleiter des Wörther Pfarrer-Josef-Schiller-Haues, Tobias Mayer, übergeben. Das Geld stammt aus der Aktion „Kunst-Respekt-Anerkennung“ (wir berichteten).

Seit einiger Zeit stellt Hella auf Facebook und in seinem Schaufenster in der Ottstraße 8 zehn Zeichnungen aus, die für je 50 Euro gekauft werden können. Er will mit dieser Aktion alle Bürger ansprechen, die die Leistung der sozial engagierten Menschen honorieren möchten. „Es geht bei den Bildern nicht um passende Bilder für die Wohnung, sondern um eine künstlerische Erinnerung an diese Virenzeit“, sagt Hella.

Die Aktion soll weiterlaufen, es sei noch einmal in etwa die gleiche Summe angestrebt, sagt Hella. Alleine die Familie von Kannen aus Hochstadt hat bereits 20 Zeichnungen erworben. Einrichtungsleiter Mayer, betonte, dass die Spende den Pflegekräften zugute komme, die sich intensiv um die Bewohner des Hauses kümmern. Hella will noch einmal das Schillerhaus, aber auch das Krankenhaus in Kandel mit einer Spende unterstützen.

Spendenkonto

Andreas Hella, IBAN: DE83 5486 2500 0007 2207 66 (VR Bank Südpfalz), Verwendungszweck: „Anerkennungsspende“ sowie Titel der gewünschten Arbeit.