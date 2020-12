Eine Küchenparty unter dem Motto „Mit Abstand verbunden“ bietet am Sonntag, 27. Dezember die Kochschule 1A. Sie wird mit Livemusik und Kochkurs über einen Live Stream übertragen, sodass die Teilnehmer unter Anleitung Schritt für Schritt mitkochen können. Das musikalische Programm des Abends kommt hierbei von den „Local Heros“ Julian Fiege, Jock und Chris Herzberger an der Geige. Alle Teilnehmer können sich am 26. Dezember ihr eigenes Genusspaket abholen, das fast alle Zutaten des Menüs beinhalten wird. Bestehen wird das Menü aus gebratenen Scampis mit Kräuter-Kirschtomaten und Spaghettinos, Saltimbocca vom Weidekalb mit luftgetrocknetem Schinken und Salbei, gebraten dazu Limettensauce, gefüllter Champignon und Kartoffelgnocchi. Zum Dessert dürfen sich dann alle auf im Orangensud karamellisierte Crêpes freuen. Die Küchenparty startet dann um 27. Dezember um 18 Uhr. Die Teilnahme inklusive Küchenparty-Genusspaket kostet für 1 Person 60 Euro, 90 Euro.

Info

Anmeldung und weitere Informationen unter 1A Die Kochschule Bellheim, 07272 9870141 sowie www.1a-die-kochschule.de