Die Kinder der Grundschule „An der Römerstraße“ in Rheinzabern essen derzeit im Speisesaal der Turn- und Festhalle. Dies wurde notwendig, weil der Bereich der Wirtschaftsküche in der Grundschule laut Verwaltung dringend saniert werden muss. Die Fußböden des Essensraums, der Küche und des angrenzenden Flurbereichs waren schadhaft. Darüber hinaus waren die Außenwand und teilweise auch die Innenwände feucht. Die Sanierung soll möglichst in den nächsten drei bis vier Monaten abgeschlossen werden. Aktuell ist die Außenwand saniert, das Gebäude entkernt, der Fußboden entfernt und die Versorgungsleitungen sind verlegt. Es könne planmäßig mit dem Innenausbau und der darauffolgenden Einrichtung begonnen werden. Die Grundschule Rheinzabern ist Ganztagsschule in Angebotsform. Von den knapp 170 Grundschulkindern nutzen fast 50 Kinder regelmäßig das Essensangebot.