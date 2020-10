Was am Dienstagabend zunächst als kleinerer Brand gemeldet wurde, entpuppte sich als Totalschaden für eine Küche in einem Haus in Steinweiler. Auf rund 50.000 Euro wird der Schaden beziffert. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr wurde festgestellt, dass es in der Küche im Bereich der dortigen Elektrogeräte vermutlich zum Brand kam. Bedingt durch die Brandausbreitung wurde die komplette Küche zerstört. Verletzt wurde niemand.