In der Nacht von Samstag auf Sonntag zeigten sich laut Polizei zwei Männer mit dem Ausschankende des Germersheimer Straßenfestes unzufrieden. Während der ältere von beiden seinen Unmut lediglich verbal, jedoch lautstark kund tat, wurde ein zirka 30 bis 35 Jahre alter Mann handgreiflich. Zunächst gab der Mann einem 22-Jährigen zwei Ohrfeigen. Im Anschluss schüttete er sein Weinglas aus und warf es einer 25-Jährigen an den Kopf. Eine 42-Jährige wurde in der Folge durch die umherfliegenden Splitter leicht verletzt. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchtete der bislang unbekannte Täter. Er wurde als zirka 1,85 bis 1,90 Meter groß, stämmig und mit dunklen Haaren beschrieben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder per Mail zu melden.