Bereits am vergangenen Freitag konnte die Kreuzung Königstraße/An der Hochschule wieder für den Verkehr geöffnet werden. Zwischen dem Kreisel an der Sparkasse und der Einmündung der Königstraße kann die Straße An der Hochschule somit wieder befahren werden. Aufgrund der noch geschlossenen Asphaltwerke konnte auf dem Abschnitt allerdings die letzte Schicht Straßendecke noch nicht aufgetragen werden, daher ist mit kleineren Unebenheiten beim Befahren zu rechnen. Ein Aufbringen dieser Feindecke wird voraussichtlich gegen Anfang März erfolgen, hierzu ist dann lediglich eine kurze, tageweise Sperrung notwendig.