Die Polizeiinspektion Germersheim erhielt am Freitag einen Hinweis vom zuständigen Jagdpächter, wonach im Gebiet um den Bellheimer Waldfriedhof Fleischstücke mit Glasscherben ausgelegt wurden. Bislang ist nicht bekannt, ob hierdurch ein Tier verletzt wurde, heißt es im Polizeibericht. Tags zuvor wurde bereits eine Strafanzeige wegen eines vergifteten Hundes aufgenommen. Dieser soll zuvor in dem Umkreis des Friedhofs in Bellheim einen Giftköder gefressen haben. Hinweise zu den Taten und/oder unbekannten Tätern nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 07274 9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.