1926 gegründet, heute noch lebendig: Die KÖB Kuhardt feiert ein großes Jubiläum. 2000 Ausleihen pro Jahr sind für eine kleine Gemeinde viel.

Hell, durchflutet von viel Licht durch die Fenster, lädt die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) im Obergeschoss von Kuhardts Gemeindehaus zum Schmökern ein. Was fehlt, wäre eine Tasse Kaffee. „Das stimmt“, sagt Andrea Sehringer und blickt sich dabei um. Sessel, Stühle und Tische laden zum Verweilen in der kleinen Bücherei in der Hauptstraße 1 ein. „Das ist seit unserem Umzug so“, sagt Sehringer. Der Wechsel von kleineren in größere Räume im Gemeindehaus fand im Juni 2022 statt. Eröffnet wurde die Bücherei damals wieder mit Beginn des Julis. Und für die Innenausstattung gab der KÖB-Leiterin zufolge eine Bundesförderung. Das sei damals schon ein Grund zum Feiern gewesen.

163 aktive Leser

Einen Grund zum Feiern gibt es dieses Jahr auch. Am 22. März, dem Wahlsonntag, feiert die KÖB Kuhardt 100-jähriges Bestehen. 1926 wurde die KÖB mit 118 Mitgliedern gegründet. Derzeit „gibt es 163 aktive Leser“, sagt Andrea Sehringer. In den vergangenen beiden Jahren seien immer wieder über 2000 Medien pro Jahr ausgeliehen worden. „Für das kleine Kuhardt ist das schon gut“, sagt die Leiterin. Sie selbst kann sich noch gut daran erinnern, schon sehr früh Bücher gelesen zu haben. Ihr Vater sei Sohn eines Lehrers gewesen und deshalb sehr dahinter, dass gelesen wird. „Ich habe bestimmt schon tausende Bücher gelesen“, schätzt Andrea Sehringer. „Jetzt sitze ich an der Quelle“, sagt sie lächelnd.

Sach- und Bilderbücher

Auch heute zählen zu den Kunden viele Familien mit Kindern. Der Bestand „ist zu mehr als 50 Prozent auf Kinder ausgelegt“, sagt die Büchereileiterin. Favoriten in der Altersklasse seien unter anderem die Bücher der Magischen-Baumhäuser-Reihe oder „Die drei ??? und !!!“. Gerne genutzt werden auch die Tonie-Bücher und -Boxen sowie die Kinderbilderbücher für die Kleinen und Kindersachbücher. „Adult-Romane 17 Jahre plus finden sich bei uns auch“, sagt Andrea Sehringer und schränkt ein, da es eine katholische Bücherei ist: „’Fifty Shades of Grey’ werden Sie hier vergeblich suchen.“

Vorlesen für Kinder

45 Leserinnen und Leser nutzen die Ausleihe über das Internet, die „Onleihe“ über den Bibliotheksverbund in Rheinland-Pfalz. 650 Medien seien in Kuhardt über diese ausgeliehen worden. „Was wer gelesen hat, wissen wir nicht“, sagt Andrea Sehringer, die mit einem neunköpfigem Team die Bibliothek betreut. Zudem gibt es in der Bücherei auch Lesepaten, die alle vier Wochen Kindern vorlesen. Das findet immer am ersten Dienstagnachmittag eines Monats um 15.15 Uhr statt. Insgesamt achtmal pro Jahr.

Rallye zum Jubiläum

Und nun steht die Jubiläumsfeier an: Am Wahlsonntag, 22. März, ist die KÖB von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) bietet Sehringer zufolge im Sitzungssaal der Ortsgemeinde Kaffee, Kuchen und Waffeln an. Weiter gibt es eine Rallye. Wer Märchen mag, sollte daran teilnehmen, sagt Andrea Sehringer. Zwei Mitarbeiterinnen haben Märchenbilder gemalt, die im ganzen Haus versteckt sein werden. Abgabeschluss der ausgefüllten Zettel ist um 17.30 Uhr. Es gibt mehrere Preise zu gewinnen. Die ausgestellten Bilder sind zu ersteigern, der Erlös kommt der KÖB zugute, wirbt Sehringer. Weitere Unterhaltungsmöglichkeiten wird es an dem Tag ebenfalls geben.