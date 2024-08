Die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) St. Gertrud beteiligt sich an „Sentobib“, einer europaweiten Studie zur Bibliotheksnutzung. Die Ergebnisse münden in einen landesweiten Bibliotheksentwicklungsplan.

Das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration finanziert für 50 Bibliotheken in Rheinland-Pfalz die Teilnahme an „Sentobib“. Die Ergebnisse münden in einen landesweiten Bibliotheksentwicklungsplan, der bis zum Jahresende 2024 erarbeitet wird. Damit beeinflusst eine Teilnahme an der Umfrage die künftige Förderung der Büchereiarbeit.

Büchereien sind keine verstaubten Auslaufmodelle: Jährlich kommen mehr Menschen in Bibliotheken in ganz Deutschland als zu den Spielen der Fußball-Bundesliga, sagt Ulf Weber vom Bibliotheksteam Leimersheim. Das ist kein Grund, sich auf dem Erfolg auszuruhen: Die Bibliotheks-Nutzer-Studie soll herausfinden, welche Angebote gut ankommen und welche weniger. Interessant sind auch die Gründe, warum manche Personen eine Bücherei nutzen und andere nicht. Über einen sorgfältig abgestimmten Fragenkatalog werden diese Daten erhoben und ausgewertet. Diese Ergebnisse der Studie sind nicht nur lokal für die beteiligten Einrichtungen interessant. In Rheinland-Pfalz arbeitet seit Jahresbeginn ein 18-köpfiger Fachbeirat im Auftrag des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration an einem Bibliotheksentwicklungsplan. Dieser soll die Arbeit der rheinland-pfälzischen Bibliotheken von einem sicheren Fundament aus noch planvoller in die Zukunft führen. Die durch „Sentobib“ gewonnenen Ergebnisse helfen dabei, die passenden Strategie zu entwickeln. Der Bibliotheksentwicklungsplan soll bis Jahresende finalisiert sein.

Der Fragenkatalog für die Leimersheimer Bücherei gibt es unter https://de.sentobib.eu/6217. Die Teilnahme an der Bibliotheks-Nutzer-Studie ist bis 31. Oktober möglich.