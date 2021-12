Einem rumänischem Staatsbürger soll am Mittwochabend in der Karlsruher Innenstadt einem 18-Jährigen für einen auffällig niedrigen Preis ein hochwertiges Smartphone zum Kauf angeboten haben. Dabei soll der Beschuldigte geplant gehabt haben, dem Geschädigten nach Gelderhalt nicht das gezeigte Smartphone sondern lediglich eine Smartphoneverpackung auszuhändigen. Statt eines Smartphones enthielt die Packung eine wertlose Kachelfliese. Der junge Mann schöpfte jedoch Verdacht und verständigte die Polizei. Die konnte den 43-Jährigen vorläufig festnehmen.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurden zwei gleichartige Verpackungen gefunden. Eine enthielt ein neuwertiges Smartphone, die andere eine in Form und Gewicht dem Smartphone ähnelnde Kachelfliese. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte in den letzten Monaten mehrere gleich gelagerte Taten im Bundesgebiet begangen hat. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.