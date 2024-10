Am Freitag, 4. Oktober, wird die Knittelsheimer Kerwe mit Fassbieranstich, Freibier und Stellen der Schätzfrage feierlich eröffnet. Der Musikverein spielt „Blasmusik vom Feinsten“. Ab 21 Uhr herrscht Barbetrieb im Foyer des Gemeindehauses, wo die DJs Helm & Uhrig für Musik sorgen. Am Samstag, 5. Oktober, öffnet auf dem Kerweplatz vor dem Gemeindehaus die Kerwe um 16 Uhr. Angeboten werden von Vereinen zusätzlich zum üblichen Rummel Kindercocktails, Waffeln und eine Hüpfburg. Ausschank und warme Küche gibt es ab 17 Uhr. Zur musikalischen Unterhaltung und zum Kerwetanz legt ab 20 Uhr DJ Manni auf. Ab 21 Uhr ist Barbetrieb im Foyer des Gemeindehauses, wo die DJs Helm & Uhrig für Musik sorgen. Mit einem Frühschoppen beginnt der Kerwesonntag um 11 Uhr, ab 11.30 Uhr gibt es warme Küche sowie Kaffee und Kuchen und ab 15 Uhr wird das Kerwe-Fußballspiel TuS II gegen SV Büchelberg II ausgetragen. Ebenfalls um 15 Uhr öffnen die Schausteller auf dem Kerweplatz ihre Geschäfte. Zudem gibt es dann auch wieder Waffeln und die Hüpfburg kann benutzt werden. Am Montag öffnet die Kerwe um 16 Uhr, dann gibt es auch wieder warme Küche sowie Kaffee und Kuchen. Ab 17 Uhr gibt es bei den Fahrgeschäften Freifahrten für Kinder. Um 18.30 Uhr wird das zweite Kerwe-Fußballspiel, TuS Knittelsheim I gegen SV Büchelberg I, angepfiffen. Um 20 Uhr wird die Schätzfrage aufgelöst.