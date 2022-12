Ab Januar gibt es im Jugendzentrum H99 in Bellheim ein neues Angebot: In der „Kunstwerkstatt“ ist experimentieren und kreieren angesagt. Kostenlos teilnehmen können jeweils maximal zwölf Leute ab zehn Jahren. Unter dem Motto „von Sinnen“ finden ab 10. Januar, jeweils dienstags, 16.30 bis 19 Uhr, fünf Workshops statt, von denen man einen bis alle nach Anmeldung besuchen kann. In jedem Workshop im Juze in der Hauptstraße 99 soll ein Kunstwerk entstehen, „das von der Welt der Künstler erzählt“. Geplant sind folgende Workshops: „Mal- und Bildkünstler“ (Farben und Materialien auf großer Leinwand), „Stimm- und Klangpoeten“ (Spiele und Techniken aus der Bühnenwelt), „Bodyperformer“ (Bewegungs- und Spieltechniken aus Tanz und Theater), „Skulpturformer“ (je vier Termine) und „Wortakrobaten“ (Lieblingsworte sammeln, vermengen und setzen; drei Termine). Ob die Ergebnisse der einzelnen Workshops zu einem großen Ganzen zusammengefügt und veröffentlicht werden, entscheiden am Ende die Teilnehmer. Wenn ja, wird es noch folgenden Workshop geben: „Organisationsmanager“ (Wie man präsentiert und was man dazu benötigt; vier Termine). Weitere Infos und Anmeldung bei der Jugendpflegerin der Verbandsgemeinde Bellheim, Kaja Lindenthal, Telefon 0173 3076630, E-Mail: K.Lindenthal@vg-bellheim.de.