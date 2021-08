Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ der Altersgruppen I (ab Jahrgang 20213) und II (2009/10) am kommenden Samstag, 4. September, um 15 Uhr im Innenhof der Städtischen Musikschule Germersheim, An Fronte Beckers 5a. Da der Wettbewerb vor den Ferien digital stattfand werden jetzt in einer Präsenzveranstaltung die Urkunden und Preise übergeben.