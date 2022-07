Traurige Nachrichten aus dem Storchennest auf dem protestantischen Pfarrhaus-Dach in Schwegenheim: Dort ist vor ein paar Wochen ein Jungstorch gestorben. Nach Angaben von Pfarrer Andreas Gutting und Dennis Lischer, der in der Nachbarschaft wohnt, hat der Vogel zuvor ab und zu noch aus dem Nest geblickt. Er schlüpfte vor rund fünf Wochen. Der Horst wurde im vergangenen Frühjahr auf dem denkmalgeschützten Haus installiert, um erstmals wieder Störche in Schwegenheim anzusiedeln. Das Nest wurde sogleich von einem Paar in Beschlag genommen. Damit erfüllte sich ein „Wunschtraum“ des Pfarrers, der auch Vorsitzender der Aktion Pfalzstorch ist.

Woran der Storch gestorben ist, kann Gutting nicht sagen. „Vielleicht fahren wir mal mit dem Hubsteiger aufs Dach und schauen ins Nest“, sagt der Pfarrer. Auch Dennis Lischer kann nichts zur Todesursache sagen. „Von heute auf morgen war der Storch nicht mehr zu sehen“, berichtet er. Ihm zufolge wurde das Storchen-Elternpaar dagegen seitdem immer mal wieder gesichtet. Gutting hofft, dass sich auch im nächsten Jahr wieder Störche auf dem Pfarrhaus-Dach ansiedeln und in luftiger Höhe Jungtiere schlüpfen.