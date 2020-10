Bei einer Kollision mit einem Auto wurde in Östringen ein 13-Jähriger Radfahrer am Freitagmorgen schwer verletzt. Laut ersten Feststellungen wollte ein 44-jähriger Autofahrer gegen 7.10 Uhr von der Dinkelbergstraße nach links in die Rettigheimer Straße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des von links kommenden, dunkel gekleideten Radfahrers. Durch die Kollision mit dem Auto trug der 13-Jährige schwere Verletzungen davon. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Unfallschaden beträgt geschätzte 500 Euro.