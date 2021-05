Interessantes vom Paarungsverhalten junger Männer im Frühling: In den vergangenen Tagen wurde der Polizei Germersheim mehrfach gemeldet, dass ein junger Mann mit seinem Auto offenbar ohne Ziel und mit laut aufgedrehter Musik quer durch Germersheim fährt. Am Mittwoch konnte er dann in der August-Keiler-Straße von einem Streifenteam kontrolliert werden.

Er räumte ein, momentan des Öfteren durch Germersheim zu fahren und dabei nach einer potentiellen neuen Lebensgefährtin Ausschau zu halten. Dabei ahnte er jedoch nicht, dass er mit dem unnützen Hin- und Herfahren eine Ordnungswidrigkeit erfüllt hat. „Der 28-Jährige zeigte sich einsichtig und sicherte zu, die Partnersuche künftig mit geeigneteren Mitteln anzugehen“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.