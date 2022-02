Ein 19-Jähriger wurde am Dienstagabend von zwei bislang unbekannten jungen Männern zunächst geschlagen und dann getreten. Er erlitt wohl leichtere Verletzungen. Der Hintergrund könnten finanzielle Forderungen gewesen sein, wie die Polizei mitteilt. Die Tat ereignete sich an einer Straßenbahnhaltestelle in Forchheim gegen 20.15 Uhr. Das junge Opfer hatte sich zuvor mit einem der beiden Angreifern getroffen und war mit ihm ein Stück mitgegangen. Plötzlich kam ein zweiter Mann hinzu und beide traktierten ihr Opfer mit Schlägen und Tritten. Dem Opfer gelang die Flucht und ein Anwohner verständigte für ihn die Polizei. Die beiden Angreifer werden als junge Männer zwischen 18 und 20 Jahren alt beschrieben, einer trug eine graue Jacke. An der Jacke des anderen war Fell am Kragen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls: 07243 32000.