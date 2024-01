In der Nacht von Montag auf Dienstag kontrollierten die Beamten einen 24-jährigen Autofahrer in der Hauptstraße in Germersheim. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit stellten die Polizisten schnell fest, dass der junge Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und letztlich gab er zu, Drogen konsumiert zu haben. Ein entsprechendes Verfahren wurde laut Polizeibericht eingeleitet.