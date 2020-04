Ein 36 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend in der Felsstraße in Karlsruher nach den Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden seinen 27-jährigen Kontrahenten mit einem Klappmesser bedroht. Den Ermittlungen nach kam es in zurückliegender Zeit mehrfach zu verbalen Streitigkeiten und Provokationen unter den Männern. Gegen 23.15 Uhr fuhr der 36-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Vorplatz der Landeserstaufnahmeeinrichtung. Dies wollte der 27-Jährige ausnutzen und seinen Bekannten auf die zurückliegenden Auseinandersetzungen ansprechen. Als beide aufeinandertrafen, holte der mutmaßliche Täter ein Klappmesser aus seiner Hosentasche und bedrohte seinen Kontrahenten. Dem 27-Jährigen gelang es, seinem Bekannten das Messer abzunehmen und versetzte ihm daraufhin einen Faustschlag auf die Nase. Mit seiner Verletzung flüchtete der 36-Jährige mit seinem Rad in Richtung Kohlestraße. Die Ermittlungen dauern noch an.