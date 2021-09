Drei der vier vom JU-Kreistag beschlossenen Anträge fanden auch auf dem Deutschlandtag der Jungen Union (JU) eine Mehrheit. Das sagte JU-Kreisvorsitzender Christopher Hauß beim Kreisthementag der CDU-Nachwuchsorganisation in Germersheim. In diesem Jahr wurde in den Anträgen eine Reform des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG), die Einführung von subventionierten Wohnheimen und ÖPNV-Tickets für Auszubildende, die Abschaffung der Zeitumstellung und die Modernisierung der Abgeltungssteuer gefordert. Zum Abschluss stand der Austausch über christdemokratische Programmatik Ex-MdB Norbert Schindler, CDU-Kreisvorsitzendem Thorsten Rheude und Pascal Reddig unter anderem über die Relevanz politischer Jugendarbeit.