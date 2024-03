An der Spitze der Jungen Union (JU) im Landkreis Germersheim gibt es Veränderungen: Die 19-jährige Abiturientin Lisa Hoffmann aus Germersheim ist neue Vorsitzende. Sie übernimmt das Amt von Christopher Hauß aus Schwegenheim, der im Herbst an die Spitze des rheinland-pfälzischen JU-Landesverbands aufgestiegen ist. Hoffmann war zuvor unter anderem stellvertretende Kreisvorsitzende. „Gerade in der aktuellen Zeit, in der die Demokratie so stark wie lange nicht herausgefordert wird, ist politisches Engagement essenziell“, wird Hoffmann nach ihrer einstimmigen Wahl zitiert.

Ihr zur Seite stehen Laura Höfler (Leimersheim) und Moritz Knöller (Neupotz) als Stellvertreter. Christopher Hauß bleibt Schriftführer, Nico Epple (Lingenfeld) Schatzmeister. Beisitzer sind Paul Wolf, Julian Rhode, Julio Cesar und Christian Kunsmann.