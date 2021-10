Der SV Olympia hat zwar einiges einstecken müssen, gibt sich aber zuversichtlich.

Der Verein spielt aktuell mit drei aktiven Mannschaften, nachdem coronabedingt der Spielbetrieb ausgesetzt war. Bei der 2. und 3. Mannschaft nimmt man vordere Tabellenplätze ein. Lediglich die 1. Mannschaft mache Sorgen und werde wohl gegen den Abstieg ankämpfen müssen. Das Ziel bleibe, die jungen Rheinzaberner Spieler zu integrieren und im Verein zu halten.

Der Jugendbereich sei mit rund 200 Spielern in allen Klassen vertreten. Dabei seien 23 Betreuer aus Rheinzabern und zehn aus Jockgrim und Neupotz im Einsatz. Der AH-Bereich habe 147 Mitglieder. 103 nehmen aktiv am Spielbetrieb in den verschiedenen Altersklassen teil. Es gebe eine relativ hohe Trainingsbeteiligung und der Mittwoch habe sich, auch durch das angebotene Essen, einen Platz auf der kulinarischen Landkarte erarbeitet. Kassenprüfer für das kommende Jahr seien : Uwe Appelshaeuser und Andy Glatz. Außerdem wurde die Erweiterung des Wirtschaftsausschusses diskutiert sowie der Ankauf von Rolltorwagen und eine Sportstättenverlagerung. Die nächste Generalvollversammlung mit Neuwahlen findet am 4. März 2022 statt.